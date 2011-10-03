Сделать запрос к БД на Access

Необходимо посмотреть:

а) правильно ли сделана БД - http://rghost.ru/25262381

б) создать запрос в этой БД на языке SQL (и в двух словах описать почему он создан именно так + дать пояснения), который бы выводил следующую информацию:

кафедра 1 предмет 1 ср. балл всех студентов по этому предмету

кафедра 1 предмет 2 ср. балл всех студентов по этому предмету

...

кафедра N предмет N ср. балл всех студентов по этому предмету

т.е. необходимо вывести средний балл всех студентов по данному предмету на данной кафедре