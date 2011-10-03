Подправить экспорт базы данных на сайте

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Закрыт1 заявка228 просмотров

Нужен толковый программист для решения текущей одноразовой задачи.

Смысл задачи: подправить экспорт базы данных на сайте: http://deneg-vsem.org.

Требования:

1) Возраст от 23 лет.

2) Умение разбираться в чужих кодах.

3) Умение легко определять в чем проблема в программе и быстро ее исправлять.

4) При исправлении - умение не портить имеющиеся функции, исправляя ошибку.

Просьба при подаче заявки указывать приблизительные сроки выполнения работы, а также запрашиваемую цену.

Заявки отправлять на почту: [email protected]

13 лет назад
snejana1
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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