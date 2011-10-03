Доброго времени суток! Уважаемые фрилансеры, у нас стоит простая, но важная для нашей компании задача. Нам необходимо разработать базу данных операций в компании, учитывающую: 1. сотрудников 2. административные процедуры ...
Подправить экспорт базы данных на сайте
Нужен толковый программист для решения текущей одноразовой задачи.
Смысл задачи: подправить экспорт базы данных на сайте: http://deneg-vsem.org.
Требования:
1) Возраст от 23 лет.
2) Умение разбираться в чужих кодах.
3) Умение легко определять в чем проблема в программе и быстро ее исправлять.
4) При исправлении - умение не портить имеющиеся функции, исправляя ошибку.
Просьба при подаче заявки указывать приблизительные сроки выполнения работы, а также запрашиваемую цену.
Заявки отправлять на почту: [email protected]
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