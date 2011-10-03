Разработка базы данных и интерфейса

Доброго времени суток!

Уважаемые фрилансеры,

у нас стоит простая, но важная для нашей компании задача. Нам необходимо разработать базу данных операций в компании, учитывающую: 1. сотрудников 2. административные процедуры 3. финансовые процедуры.

Поверх БД необходимо прикрепить интерфейс, никакого "дизайна" не надо, должно быть все просто. Мы - маленькая компания электронной торговли, по этому нам не нужно ничего лишнего.

В подкрепленных файлах - макет интерфейса, его описание и описание данных, которые должны быть в БД.

Алгоритм:

1. Изучите

2. Сделайте предложение

3. Начинаем работать

Ждем ваших откликов!