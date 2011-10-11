Flash - в базу данных

Нужно следующее:

Имеется инфо находящее в flash file(текст)

Нужно написать скрипт так чтобы этот текст сохранялся на сервере. Например в базе данных или в формате txt. Либо в через PHP отправлялся на e-mail.

2-e задание . То же самое только с изображением. Сохранить как-то изображение

Срочно. Недорого Просьба. Только скрипт сохранения.