Flash - в базу данных

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  2. Базы данных
Закрыт7 заявок212 просмотров

Нужно следующее:

Имеется инфо находящее в flash file(текст)

Нужно написать скрипт так чтобы этот текст сохранялся на сервере. Например в базе данных или в формате txt. Либо в через PHP отправлялся на e-mail.

2-e задание . То же самое только с изображением. Сохранить как-то изображение

Срочно. Недорого Просьба. Только скрипт сохранения.

PHP
14 лет назад
venok
Алена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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