Сделать парсер + базу данных в связке

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт14 заявок691 просмотр

См. вложенный файл – наброски матрицы базы (это сверхупрощенно).

По результатам граббинга досок объявлений (другой программой – её Вам делать не нужно) Вам будут предоставлены файлы, причём, требуемого Вами формата - от Вас требуется составить спецификацию (ТЗ) - что это должны быть за файлы. В них будет содержаться массив объявлений о чем-либо. А Вы уже делаете программу, которая будет работать с такими файлами (осуществлять парсинг). Вначале мы задаем Вашей программе шаблон – что из файла с награбленными объявлениями с такого-то сайта данные по базе нужно разносить вот так, а с этого сайта эдак. Причем это должен быть способен настроить сам пользователь. После чего задача программы – разнести данные из этого файла по предусмотренному алгоритму, создавая таким образом более структурированную базу данных. Для обработки произвольной текстовой части объявлений (где человек пишет что-либо о предмете объявления в произвольной форме) – надо будет сделать набор алгоритмов для обработки, например:

- если есть в объявлении такое-то слово, то подцепить все объявление к такому-то разделу базы

- если есть совпадения между номерами телефонов уже содержащихся в базе и номерами телефонов в обрабатываемом файле, то сделать такую-то пометку в соответствующем столбце

- и т.д. (набор таких алгоритмов будет, видимо, насчитывать несколько десятков и они будут оговорены)

Также в базе должны быть опции:

- объединения обработанных данных в группы и подгруппы – например, если это объявления о продаже машин – то по маркам, а если о продаже недвижимости – по адресам. И т.п. Как в ручном режиме, так и в автоматическом - например, если мы обрабатываем объявления о продаже недвижимости и там есть совпадающие адреса в разных объявлениях, то программа их объединит в одну группу.

- возможность добавлять, менять местами, редактировать, удалять столбцы, строки – т.е. проводить модернизацию. При этом логические, аналитические и прочие связи между данными не терялись бы.

- возможность редактировать внесенную информацию.

- возможность сворачивать любые столбцы и строки в базе - для экономии экранного места. Но чтобы было видно, что в таком-то месте есть свернутые строки/столбцы.

- функция пересчета валюты (на тот случай, если в где-то цена в другой валюте указана)

- к строке с разнесенной информацией кнопочкой можно открыть исходное объявление, взятое из исходного файла – на случай, если вручную надо что-то подправить.

- функция сортировок по каким-либо признакам.

- возможность поиска совпадающих данных.

- функция выборок (в отдельную страницу), в т.ч. выборок из выборок (несколькократная выборка) по каким либо признакам, с возможностью экспорта информации в файл. А также возможность сохранения произведенной выборки внутри программы отдельным листом – типа как в Excel – лист 1, лист 2, ... лист n – причём данные остаются связанными на разных листах – т.е. если я в какой-то колонке поменял данные в каком-либо листе, то если эта колонка содержится в выборке на другом n-ном листе, то там бы эти данные тоже поменялись. На листах с выборками можно было бы вводить дополнительные колонки и строки, но они бы считались вторичными и на первом главном листе со всей базой они не появлялись, а только в листе выборки и подкрашивались другим цветом.

- на отдельных страницах – возможность анализа данных, построения графиков на основе каких-либо выборок (зависимости цены от времени, места и т.д.).

- на одной из страниц должна быть интерактивная карта Москвы и Питера с возможностью ставить отметки с определенными данными из базы.

- карта должна быть с возможностью отметки спутниковых координат – т.е. объекты на ней могут отмечаться как по адресу, так и по внесенным в базу спутниковым координатам. Либо наоборот - ставим на карте курсором отметку, а программа привязывает спутниковые координаты.

- можно было бы прямо на карте выделить курсором произвольную группу объектов, из которых будет сформирована выборка.

- впоследствии можно было бы подгрузить карты других городов.

- экспорт/импорт данных в/из Excel.

- защита от потери, повреждения данных.

- дружественный интерфейс с возможностью настроек шрифта - размера, цвета, толщины, закраски фона, регулировки ширины и высоты ячеек и т.д.

- сделать модуль программы для смартфона. Его функция - чтобы входящие звонки автоматически вносились в базу со следующей информацией: номер телефона звонящего, на какой телефон звонил мне (т.к. несколько номеров), дата и время звонка . И на смартфоне можно было вручную дозаполнить: имя, по какой рекламе звонил, примечания, по поводу чего (например, печенье, книги). И потом в основную программу можно было эту инфу легко скинуть и она разнесла бы звонки в нужные разделы - по поводу печенья - к печенью, книги - к книгам.

- предоставить после сдачи 6 месяцев техподдержки: бесплатное устранение ошибок, консультирование.

- ПО должно работать под Winows 7, XP, Vista.

- пригодность ПО к модернизации другими программистами.

- составить инструкцию для пользователей и программистов

Предоставить исходники.

Права на код, интерфейс и такой функционал программы – мои.

Оплата – сделка без риска. Срок - в пределах 3 недель.

Все перечисленные опции должны быть в наличии и реально работать. Если задача понятна – сообщите срок и стоимость (если предлагаете какие-то отклонения в меньшую или большую сторону от предложенного бюджета). Также предлагаю пообщаться по телефону или skype (напишите), т.к. возможно написано не все идеально и проще объяснить это в разговоре.

14 лет назад
asuv
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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