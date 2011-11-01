База данных для произв. с нескольких ПК через LAN

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен13 заявок288 просмотров

Нужно создать базу данных для маленького производства! Т.е. чтобы заносились данные по оплате, далее передано в производство, отгрузка - в какой город. С программой работаю несколько менеджеров по сети заполняют данные по заказам и отслеживают движение заказа.

Представляю себе это, как отдельную оболочку с возможностью печати формы по отдельному элементу сортировки!

Жду реальные предложения с примерным описанием. Ссылки на портфолио открывать не буду.

Спасибо за понимание.

14 лет назад
max03
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Glaz_Go
Борис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Быстро сделал базу для нашего предприятия по отслеживанию заказов. Молодец, быстро дорабатывает своё ПО по нашим требованиям, понимает то что мы хотим. Стоимость за работу нас устроила, но пришлось поторговаться)))

Заявки фрилансеров

Glaz_Go
Борис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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