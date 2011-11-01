Нужен толковый программист для решения текущей одноразовой задачи. Смысл задачи: подправить экспорт базы данных на сайте: http://deneg-vsem.org. Требования: 1) Возраст от 23 лет. 2) Умение разбираться в чужих кодах. ...
База данных для произв. с нескольких ПК через LAN
Нужно создать базу данных для маленького производства! Т.е. чтобы заносились данные по оплате, далее передано в производство, отгрузка - в какой город. С программой работаю несколько менеджеров по сети заполняют данные по заказам и отслеживают движение заказа.
Представляю себе это, как отдельную оболочку с возможностью печати формы по отдельному элементу сортировки!
Жду реальные предложения с примерным описанием. Ссылки на портфолио открывать не буду.
Спасибо за понимание.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Базы данных1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
См. вложенный файл – наброски матрицы базы (это сверхупрощенно). По результатам граббинга досок объявлений (другой программой – её Вам делать не нужно) Вам будут предоставлены файлы, причём, требуемого Вами формата - от Вас ...Базы данных14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно следующее: Имеется инфо находящее в flash file(текст) Нужно написать скрипт так чтобы этот текст сохранялся на сервере. Например в базе данных или в формате txt. Либо в через PHP отправлялся на ...Базы данных7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать простую базу данных! Есть excel файл в котором много полей - их надо вывести их excel в отдельную оболочку и сделать возможность печати формы по отдельному елементу! К примеру кто оплатил ...Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2500
Доброго времени суток! Уважаемые фрилансеры, у нас стоит простая, но важная для нашей компании задача. Нам необходимо разработать базу данных операций в компании, учитывающую: 1. сотрудников 2. административные процедуры ...Базы данных28 заявокЗакрыт14 лет назад
Наша компания занимается прокатом строительного оборудования. У нас установлена 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205), конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) Есть как разовые работы по написанию различных блоков, так и постоянные. Одна из них создание ...Базы данных7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо посмотреть: а) правильно ли сделана БД - http://rghost.ru/25262381 б) создать запрос в этой БД на языке SQL (и в двух словах описать почему он создан именно так + дать пояснения), который бы ...Базы данных5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть система контроля доступа реализованная на Кронверк. Люди приходят отмечаются при приходе на работу и уходе. Задача. Сделать так чтобы данные о приходе и уходе с работы загружалось в 1с автоматически или ...Базы данных3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Срочно требуется человек, способный в короткое время оперативно и качественно создать базу данных Access по отделочным материалам в интерьер дизайне. База должна включать в себя широкий спектр характеристик по каждому из материалов: описание, число и ...Базы данных3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Исполнитель - преимущественно из Питера, но совершенно не обязательно. Существует следующая проблема: Организация продает импортный товар, каждая номенклатурная позиция которого может иметь несколько разных источников поставок, разные ГТД. Причем, зачастую ...Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад