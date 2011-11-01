База данных для произв. с нескольких ПК через LAN

Нужно создать базу данных для маленького производства! Т.е. чтобы заносились данные по оплате, далее передано в производство, отгрузка - в какой город. С программой работаю несколько менеджеров по сети заполняют данные по заказам и отслеживают движение заказа.

Представляю себе это, как отдельную оболочку с возможностью печати формы по отдельному элементу сортировки!

Жду реальные предложения с примерным описанием. Ссылки на портфолио открывать не буду.

Спасибо за понимание.