Наполнить базу данных Excel информацией

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен8 заявок194 просмотра

Проект "Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email".

Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel, база содержит 500 строк. В базе данных 4 колонки: 1) порядковый номер 2) название организации 3) ссылка на веб-сайт 4) контактный емейл.

В базе данных уже заполнены колонки 1 "порядковый номер" и 2 "название организации", требуется найти сайт по названию организации, скопировать контактный email в базу данных.

Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных.

На выполнение задачи срок 14 дней с момента старта.

Оплата 500 рублей, перечислением или наличными.

14 лет назад
Capitan_
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

so_nata
49 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$15
5 дней
Спасибо Наталье за работу. Работа по наполнению базы данных сделана качественно. Буду в последующем обращаться к Вам. удачи!
Игорь из числа тех заказчиков, с кем работать спокойно и комфортно. Ясно и понятно поставленная задача, постоянный контакт, принятие готовой работы без осложнений, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

so_nata
49 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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