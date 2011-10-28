Составить запрос на изменение в access

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Завершен3 заявки240 просмотров

Есть база данных baza в ней кроме прочего есть заполненная колонка adres и две пустые ulica и dom.

Нужен запрос, что правильно заполнит пустые колонки, даные в adres выглядят примерно так:

Телевизионный 1а

Восточная ул.

Центральная, д.13а

Брестская 7

Томилинская 236

Гагарина 8Б

ул.Р.Люксембург,41

пр.Победы, 172

ул. Салмышская, д. 7/2

ул. Аксакова

ул. Новая, д. 29

Брестская, 5/1

Инструментальная 1

Липовая ул.

ул. Конституции

пр. Больничный 12

Конституции, д.1/2

Дружбы, д.10

Родимцева, д.1

пр. Победы 180

Родимцева, д.16/1

Пролетарская,80

Яицкая,60

Центральная,15

Брестская,30

Ул. Волгоградская 1/1

Новая 8/1

ул. Просторная, 10/1

ул. Самолетная, 218

Салмышская ул.

Ленинская 65

пр-д Мясокомбината

Просторная 21

Дзержинского 16/1

Пролетарская 271/1

Брестская ул.

Салмышская ул.

60 лет Октября

Ялтинская ул.

Восточная ул.

Диагностики 5

Полигонная ул.

Салмышская 9/2

пр. Победы

Луговая,93

ул. Гагарина 40/2

Победы пр-т

пос. Овощевод ул. Природная

Карагандинская ул.

Чкалова 57/1

Гагарина 25а

Победы 172

Самолетная 87

Транспортная, 13/1

Салмышская, 35

14 лет назад
ant40in
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

LX-Soft
54 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Качество работы выше ожиданий, профессионализм не вызывает сомнений, работа готова в срок. Владимир, спасибо большое, буду обращаться еще.
Благодарны за компетентность и терпение в ходе уточнения деталей заказа. Оплата молниеносна. Рекомендуем. Готовы к продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

LX-Soft
54 года
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13 лет назад
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