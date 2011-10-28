Нужен толковый программист для решения текущей одноразовой задачи. Смысл задачи: подправить экспорт базы данных на сайте: http://deneg-vsem.org. Требования: 1) Возраст от 23 лет. 2) Умение разбираться в чужих кодах. ...
Составить запрос на изменение в access
Есть база данных baza в ней кроме прочего есть заполненная колонка adres и две пустые ulica и dom.
Нужен запрос, что правильно заполнит пустые колонки, даные в adres выглядят примерно так:
Телевизионный 1а
Восточная ул.
Центральная, д.13а
Брестская 7
Томилинская 236
Гагарина 8Б
ул.Р.Люксембург,41
пр.Победы, 172
ул. Салмышская, д. 7/2
ул. Аксакова
ул. Новая, д. 29
Брестская, 5/1
Инструментальная 1
Липовая ул.
ул. Конституции
пр. Больничный 12
Конституции, д.1/2
Дружбы, д.10
Родимцева, д.1
пр. Победы 180
Родимцева, д.16/1
Пролетарская,80
Яицкая,60
Центральная,15
Брестская,30
Ул. Волгоградская 1/1
Новая 8/1
ул. Просторная, 10/1
ул. Самолетная, 218
Салмышская ул.
Ленинская 65
пр-д Мясокомбината
Просторная 21
Дзержинского 16/1
Пролетарская 271/1
Брестская ул.
Салмышская ул.
60 лет Октября
Ялтинская ул.
Восточная ул.
Диагностики 5
Полигонная ул.
Салмышская 9/2
пр. Победы
Луговая,93
ул. Гагарина 40/2
Победы пр-т
пос. Овощевод ул. Природная
Карагандинская ул.
Чкалова 57/1
Гагарина 25а
Победы 172
Самолетная 87
Транспортная, 13/1
Салмышская, 35
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Базы данных1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищется фрилансер для НЕ срочного создания несложной БД в Access или Lotus. Попытаюсь коротко описать суть задачи. Есть таблица Excel с разбитым по филиалам планом выполнения ремонтных работ. Нужно перенести объекты в БД, а так ...Базы данных5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
См. вложенный файл – наброски матрицы базы (это сверхупрощенно). По результатам граббинга досок объявлений (другой программой – её Вам делать не нужно) Вам будут предоставлены файлы, причём, требуемого Вами формата - от Вас ...Базы данных14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Проект "Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email". Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel, база содержит 500 строк. В базе данных 4 колонки: 1) порядковый номер ...Завершен14 лет назад
Нужно создать базу данных для маленького производства! Т.е. чтобы заносились данные по оплате, далее передано в производство, отгрузка - в какой город. С программой работаю несколько менеджеров по сети заполняют данные по заказам и отслеживают ...Завершен14 лет назад
Нужно следующее: Имеется инфо находящее в flash file(текст) Нужно написать скрипт так чтобы этот текст сохранялся на сервере. Например в базе данных или в формате txt. Либо в через PHP отправлялся на ...Базы данных7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать простую базу данных! Есть excel файл в котором много полей - их надо вывести их excel в отдельную оболочку и сделать возможность печати формы по отдельному елементу! К примеру кто оплатил ...Завершен14 лет назад
- $2500
Доброго времени суток! Уважаемые фрилансеры, у нас стоит простая, но важная для нашей компании задача. Нам необходимо разработать базу данных операций в компании, учитывающую: 1. сотрудников 2. административные процедуры ...Базы данных28 заявокЗакрыт14 лет назад
Наша компания занимается прокатом строительного оборудования. У нас установлена 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205), конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) Есть как разовые работы по написанию различных блоков, так и постоянные. Одна из них создание ...Базы данных7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо посмотреть: а) правильно ли сделана БД - http://rghost.ru/25262381 б) создать запрос в этой БД на языке SQL (и в двух словах описать почему он создан именно так + дать пояснения), который бы ...Базы данных5 заявокЗакрыт14 лет назад