Составить запрос на изменение в access

Есть база данных baza в ней кроме прочего есть заполненная колонка adres и две пустые ulica и dom.

Нужен запрос, что правильно заполнит пустые колонки, даные в adres выглядят примерно так:

Телевизионный 1а

Восточная ул.

Центральная, д.13а

Брестская 7

Томилинская 236

Гагарина 8Б

ул.Р.Люксембург,41

пр.Победы, 172

ул. Салмышская, д. 7/2

ул. Аксакова

ул. Новая, д. 29

Брестская, 5/1

Инструментальная 1

Липовая ул.

ул. Конституции

пр. Больничный 12

Конституции, д.1/2

Дружбы, д.10

Родимцева, д.1

пр. Победы 180

Родимцева, д.16/1

Пролетарская,80

Яицкая,60

Центральная,15

Брестская,30

Ул. Волгоградская 1/1

Новая 8/1

ул. Просторная, 10/1

ул. Самолетная, 218

Салмышская ул.

Ленинская 65

пр-д Мясокомбината

Просторная 21

Дзержинского 16/1

Пролетарская 271/1

Брестская ул.

Салмышская ул.

60 лет Октября

Ялтинская ул.

Восточная ул.

Диагностики 5

Полигонная ул.

Салмышская 9/2

пр. Победы

Луговая,93

ул. Гагарина 40/2

Победы пр-т

пос. Овощевод ул. Природная

Карагандинская ул.

Чкалова 57/1

Гагарина 25а

Победы 172

Самолетная 87

Транспортная, 13/1

Салмышская, 35