IT-специалист (Oracle DBA, PL/SQL разработка)

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Крупная сеть розничной торговли продуктами питания приглашает на работу IT-специалиста (г. Харьков)

Требования:

- высшее профильное образование;

- опыт работы Разработчиком на проектах с использованием Delphi, Oracle;

- опыт внедрения/оптимизации/поддержки/разработки приложений на Delphi Oracle не менее 3-х лет;

- знание Oracle SQL & PL/SQL;

- опыт администрирования БД Oracle;

- уверенные знания ООП;

- знание технического английского;

- коммуникабельность, работа в команде;

Личные качества: аккуратность, умение доводить дело до конца, умение общаться

Условия:

- официальное оформление;

- соц. пакет;

- график работы пн.–пт. с 9.00 до 18.00;

- заработная плата по итогам собеседования

DelphiSQL
11 лет назад
rabotait
47 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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