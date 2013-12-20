Дано. Знаки + и -. Это исходы спортивных событий. Требуется написать скрипт, или с помощью экселя, делать анализ данных, с помощью определенного правила, для подсчёта серий из проигрышей. Максимальные и другие серии. ...
IT-специалист (Oracle DBA, PL/SQL разработка)
Крупная сеть розничной торговли продуктами питания приглашает на работу IT-специалиста (г. Харьков)
Требования:
- высшее профильное образование;
- опыт работы Разработчиком на проектах с использованием Delphi, Oracle;
- опыт внедрения/оптимизации/поддержки/разработки приложений на Delphi Oracle не менее 3-х лет;
- знание Oracle SQL & PL/SQL;
- опыт администрирования БД Oracle;
- уверенные знания ООП;
- знание технического английского;
- коммуникабельность, работа в команде;
Личные качества: аккуратность, умение доводить дело до конца, умение общаться
Условия:
- официальное оформление;
- соц. пакет;
- график работы пн.–пт. с 9.00 до 18.00;
- заработная плата по итогам собеседования
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