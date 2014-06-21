Количество исходов, исходя из правила.

Дано. Знаки + и -. Это исходы спортивных событий. Требуется написать скрипт, или с помощью экселя, делать анализ данных, с помощью определенного правила, для подсчёта серий из проигрышей. Максимальные и другие серии.

Плюс это ставка выйграла.

Минус это ставка проиграла.

Правило.

Первый знак мы считаем как ставку, если плюс продолжаем до минуса, если минус, то задействуем сразу правило.

Если минус, ждём плюса одного, и потом сразу делаем ставку.

Задача определить количество минусов подряд исходя из этого правила, и показать количество этих минусов.

Например, 4 минуса подряд встречаются 20 раз, 5 минусов подряд встречается 7 раз, 6 минусов подряд не встречается. +-+-+-+-+-+ я использовал эту конструкцию и делал обычный поиск и подсчёт в нотепаде.

Но бывают разные серии, например, +-+--++---+--++-+-++ . интересуют все возможные варианты.

Желательно, чтобы в скрипте было понятно как изменять правило.

Данные

http://pastebin.com/fzH2tNnX