SQL и Delphi разработка программы базы данных

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Закрыт3 заявки191 просмотр

http://exfile.ru/446852 - полный архив

задание, и ход работы (подзаданий) указаны соответсвенно в файлах: задания и подзадания...

дополнительно в архиве вся литература и методички на тему библиотеки, технологии, компоненты и т.п.

Укажите сроки и цену выполнения,

желательно пошаговое выполнение работы - по ходу выполнения оплата.

Нужно разработать ИС, создание таблиц не конструктором, а запросами необходимо сделать в sql2008, а потом с помощью компонентов ADO соединить с Delphi

Работа со встроенными функциями SQL Server 2008.

Разработать информационную систему 'Зарплата' для автоматизации начислений заработной платы работникам

примерное описание:

На каждого работника хранятся следующие данные: номер; ФИО; должность; оклад; семейное положение и число детей; данные о невыходе на работу по болезни(даты заболевания и выздоровления) и может что-нибудь еще (личные поля).

В период болезни работнику начисляется 50% зарплаты. Работникам могут начисляться премии и другие надбавки. С Общей суммы зарплаты отчисляется подоходный налог.

Программа должна обеспечивать: ввод, изменение данных, сведения о болезнях, надбавках; ежемесячный перерасчет зарплаты с выдачей ведомости на экран и печать.

В программе сделать меню приложения и средства диалога, формы ввода и изменения данных, запросы, отчеты для вывода на печать.

DelphiSQL
11 лет назад
Wirena
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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