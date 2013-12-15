Необходимо продвинуть инфопродукт путем "вирусного маркетинга"(как это работает описание здесь http://ru.viralmarketingbomb.com/ ). Мы не хотим покупать этот сервис для продвижения своего продукта, а хотим специально под свой продукт реализовать аналогичную схему - немного упрощенную - ...
SQL и Delphi разработка программы базы данных
http://exfile.ru/446852 - полный архив
задание, и ход работы (подзаданий) указаны соответсвенно в файлах: задания и подзадания...
дополнительно в архиве вся литература и методички на тему библиотеки, технологии, компоненты и т.п.
Укажите сроки и цену выполнения,
желательно пошаговое выполнение работы - по ходу выполнения оплата.
Нужно разработать ИС, создание таблиц не конструктором, а запросами необходимо сделать в sql2008, а потом с помощью компонентов ADO соединить с Delphi
Работа со встроенными функциями SQL Server 2008.
Разработать информационную систему 'Зарплата' для автоматизации начислений заработной платы работникам
примерное описание:
На каждого работника хранятся следующие данные: номер; ФИО; должность; оклад; семейное положение и число детей; данные о невыходе на работу по болезни(даты заболевания и выздоровления) и может что-нибудь еще (личные поля).
В период болезни работнику начисляется 50% зарплаты. Работникам могут начисляться премии и другие надбавки. С Общей суммы зарплаты отчисляется подоходный налог.
Программа должна обеспечивать: ввод, изменение данных, сведения о болезнях, надбавках; ежемесячный перерасчет зарплаты с выдачей ведомости на экран и печать.
В программе сделать меню приложения и средства диалога, формы ввода и изменения данных, запросы, отчеты для вывода на печать.
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