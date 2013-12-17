Нужно в ехель: Есть 2 столбца со значениями А1, А2, Б1, Б2. Нужно в одном столбце получить: А1 Б1, А1 Б2, А2 Б1, А2 Б2
MS Access база
Требования по проектированию БД и написанию курсовой работе по предмету «Базы и банки данных»
Требования по разработке базы данных:
* минимум 5 таблиц (таблицы должны находится в 3НФ или НФБК); - максимум 20-30 строк информации. главное чтоб делались отчеты, запросы и формы.
* схема данных (с обеспечением ссылочной целостности);
* все виды запросов (запрос на создание таблицы, на обновление, на добавление, на удаление, перекрестный и параметрический запросы);
* отчеты (минимум 5);
* формы (минимум 5), включая главную кнопочную форму, которая запускается автоматически при открытии БД.
Структура курсовой работы (пояснительной записки):
1. Введение (описание предметной области и задания на проект)
2. Концептуальное проектирование (все таблицы с названиями полей и их типами)
3. Логическое проектирование (схема данных)
4. Запросы (все виды запросов)
5. Формы (примеры 2-ух + главная кнопочная форма)
6. Отчеты (примеры 3-ех)
нужно сделать БД по агентству недвижимости, например. можно включить такую информацию как:
1. город
2. район
3.тип квартиры
4. адрес
5. стоимость
6. контактное лицо
7. площадь квартиры
8. тип квартиры
9. сдача или продажа
10. стоимость за кв. метр
11. долгосрочно/краткосрочно
максимум 20-30 строк информации. главное чтоб делались отчеты, запросы и формы.
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