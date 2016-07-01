Настройка базы данных и доступа сотрудников.

Необходимо спарсить все резюме с superjob.ru. До недавнего времени делал это сам, с помощью известного готового парсера, но пришел к выводу что это долго + бывают блокировки.. У данного сайта есть особенности, такие как например выдача ...
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Игорь, здравствуйте.
Подскажите, сможете помочь с таким заданием(во вложении)?
Если да, жду вашей оценки.
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