Парсинг резюме

Необходимо спарсить все резюме с superjob.ru.

До недавнего времени делал это сам, с помощью известного готового парсера, но пришел к выводу что это долго + бывают блокировки..

У данного сайта есть особенности, такие как например выдача не более 1000 резюме в поиске за раз , приходится разбивать ссылки на категории и т.д. Еще ряд особенностей готов сообщить исполнителю в личку.

Аккаунт с доступом я готов предоставить когда у вас будет на половину готовое решение ( Можно тестировать сбор резюме без телефонов и почты ) .

Готов нормально заплатить за данную работу.