Оценка эффективности продаж на базе 1С

$50
Базы данныхЗавершен1 заявка155 просмотров
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Необходима программная часть к диплому на тему

"Разработка информационно-аналитической системы оценки эффективности продаж"

Объект - компания - обладает следующим ассортиментом оборудования, состоящим из всех видов напольного складского транспорта: тележки, — подборщики и транспортировщики грузов, погрузчики и т.д.

ЗАДАЧА: взять «1С Предпритие 8.2», конфигурация «Управление торговлей», либо «Управление производственным предприятием» и сделать на основе нее небольшой аналитический инструмент по оценке эффективности продаж, который будет включать:

1.5.2.1 Создание и ведение справочников компании (подразделения, сотрудники, пользователи, должности)

1.5.2.2 Создание и ведение справочника продукции (продукция, категории)

1.5.2.3 Создание и ведение справочников контрагентов (поставщики, покупатели)

1.5.2.4 Справочники по рекламе (виды рекламы, стоимость)

1.5.3 Учет продаж и рекламы

1.5.3.1 Учет поступления продукции

1.5.3.2 Учет движения продукции

1.5.3.3 Учет продаж

1.5.3.4 Учет возвратов продукции

1.5.3.5 Составление плана продаж

1.5.3.6 Ведение истории общения с клиентами

1.5.3.7 Учет конверсии от рекламы

1.5.4 Оценка эффективности продаж

1.5.4.1 Оценка динамики продаж по менеджерам

1.5.4.2 Оценка динамики продаж по категориям товара

1.5.4.3 Оценка динамики продаж за период времени

1.5.4.5 Оценка нереализованных остатков

1.5.4.6 Оценка местонахождения продукции

1.5.4.6 Оценка возврата продукции

1.5.4.7 Оценка выполнения плана продаж

1.5.4.8 Оценка эффективности рекламных кампаний

Методики оценки - сравнение и анализ.

СРОК жестко - до вечера 26 марта.

Оплата - по факту сдачи работы, электронные деньги.

PS исполнителю данного заказа будет выдана еще одна похожая работа.

12 лет назад
dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dervish128
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с заказчиком, который четко ставит цели и знает что хочет получить в итоге. Оперативная и полная информация по заказу, моментальная связь. Очень приятное сотрудничество.
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