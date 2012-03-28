Оценка эффективности продаж на базе 1С

Главное: - Сетевой доступ с различными правами для пользователей - Стандартный функционал клиентской базы для работы менеджеров - даты контакта, тип контакта, дата следующего контакта, договоренности - текущая и будущие, напоминалка просроченных контактов, карточка клиента,формирование отчетов, экспорт ...
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Необходима программная часть к диплому на тему
"Разработка информационно-аналитической системы оценки эффективности продаж"
Объект - компания - обладает следующим ассортиментом оборудования, состоящим из всех видов напольного складского транспорта: тележки, — подборщики и транспортировщики грузов, погрузчики и т.д.
ЗАДАЧА: взять «1С Предпритие 8.2», конфигурация «Управление торговлей», либо «Управление производственным предприятием» и сделать на основе нее небольшой аналитический инструмент по оценке эффективности продаж, который будет включать:
1.5.2.1 Создание и ведение справочников компании (подразделения, сотрудники, пользователи, должности)
1.5.2.2 Создание и ведение справочника продукции (продукция, категории)
1.5.2.3 Создание и ведение справочников контрагентов (поставщики, покупатели)
1.5.2.4 Справочники по рекламе (виды рекламы, стоимость)
1.5.3 Учет продаж и рекламы
1.5.3.1 Учет поступления продукции
1.5.3.2 Учет движения продукции
1.5.3.3 Учет продаж
1.5.3.4 Учет возвратов продукции
1.5.3.5 Составление плана продаж
1.5.3.6 Ведение истории общения с клиентами
1.5.3.7 Учет конверсии от рекламы
1.5.4 Оценка эффективности продаж
1.5.4.1 Оценка динамики продаж по менеджерам
1.5.4.2 Оценка динамики продаж по категориям товара
1.5.4.3 Оценка динамики продаж за период времени
1.5.4.5 Оценка нереализованных остатков
1.5.4.6 Оценка местонахождения продукции
1.5.4.6 Оценка возврата продукции
1.5.4.7 Оценка выполнения плана продаж
1.5.4.8 Оценка эффективности рекламных кампаний
Методики оценки - сравнение и анализ.
СРОК жестко - до вечера 26 марта.
Оплата - по факту сдачи работы, электронные деньги.
PS исполнителю данного заказа будет выдана еще одна похожая работа.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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