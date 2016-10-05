Перенести php-парсер с денвера на хостинг, адаптировать

Базы данныхЗавершен1 заявка173 просмотра
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скрипт был разработан для денвера (старые версии php и mysql), при переносе на хостинг - нужно настроить бд,  адаптировать скрипт к новым версиям php и mysql

PHP
7 лет назад
RealtyDog
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$15
1 день
Всё отлично и в срок.
Интересное "исследовательское" задание. Найти ошибку. Нашёл. Работа понравилась. С заказчиком проблем нет никаких
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