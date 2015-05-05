Преобразование структуры базы данных

Необходима программа, которая создавала бы базу данных вилок(арбитражных ситуаций) сервиса http://betringer.com/. Суть сервиса – в пользовательскую часть, установленную на ПК, постоянно выводятся вилки. Вилка отображается до тех пор, пока она актуальна, затем ...