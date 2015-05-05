Преобразование структуры базы данных

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок175 просмотров

Описание миграции на Doctrine ORM в рамках проекта на Symfony2

Обязательное требование: УВЕРЕННОЕ ЗНАНИЕ SQL

SQL
10 лет назад
podzamenu
Наталья 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Система поиска, отбора и анализа закупок

    Система должна считывать через API или любым другим методом с сайта госзакупки информацию о каждой закупке по заданным параметрам и отбирать их для участия Система предназначена для личного использования В ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка MOLAP куба на базе MySQL + OpenSource (Pentaho?)

    $400

    Требуется реализация MOLAP-куба на базе OpenSource решения и базы данных MySQL/PgSQL Согласно нашему мини-исследованию, наиболее актуальна на сегодня Pentaho Community Server, но готовы рассмотреть любые другие варианты. Наружу будет ...

    MySQL
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Серверная часть для игры Вконтакте

    $500

    Требуется разработка серверной части для игры ВК. Срок 1 месяц. Бюджет может обсуждаться. Требования к исполнителю: Иметь опыт разработки серверной части для flash приложения. Сотрудничество с разработчиком клиентской части. ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа

    $25

    Проблемы восстановления данных. Восстановление данных в СУБД MS Access и СУБД MS SQL Server. Очень срочно нужна курсовая работа, помогите пожалуйста, есть методические рекомендации к курсовой.

    SQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • База данных access

    Создать шаблон для создания списка классов, с колонками : фио, дата рождения, номер свид рожд итп (полный список будет позднее). Интересует цена, срок

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • PLSQL. Добавить поиск и сортировку

    Есть написанный код решения задачи в прикрепленном файле. Необходимо добавить возможность поиска по наименованию и возможность сортировки по любой колонке таблицы

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать скрипт для Excel

    Нужно сделать скрипт генерации ярлыков для товаров. Исходный файл - таблица Excel. Таблица для передачи заказов интернет-магазина в курьерскую службу. Эта таблица заполняется изо дня в день разными данными (меняются значения, структура остается). Соответственно хотелось ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программа по непрерывному сохранению данных сервиса betringer в СУБД.

    Необходима программа, которая создавала бы базу данных вилок(арбитражных ситуаций) сервиса http://betringer.com/. Суть сервиса – в пользовательскую часть, установленную на ПК, постоянно выводятся вилки. Вилка отображается до тех пор, пока она актуальна, затем ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад