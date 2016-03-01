Необходимо написать запрос выборки из одной базы Access и заполнения таблицы в другой базе Access . Язык VB.NET
Проблемы на сайте, с БД
Разобраться по удаленке, почему не работает почтовый сервер, на оборудовании CentOS, сайт отображается с ошибками БД. Пытались сами решить проблему, покапались, есть мысли, но сами окончательно решить не можем. Вообще нужен кто-то кто разбирается в CentOS и сможет там восстановить работу mysql . Чисто сисадмин по vps'ам, . там банально будет что-то вроде установки, только желательно без потери текущих бд и все. Но нужен юниксовод, кто на линуксах сидит. перегрузил не помогло. там готовый пак с рабочим всем идет, и таких проблем как умерла бд такого нету, сами файлы баз данных там лежат, но процесс базы данных он ошибку сыпет.
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