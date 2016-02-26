Нужен совет по эксель

Есть эксель-файлик со списком товаров, где 2 колонки: название товара и его служебный номер.

Название товара может иметь несколько служебных номеров, например 6 (так устроено), в таком случае в файлике все 6 товаров идут списком, где в 6 строках одинаковое название и разные служебные номера.

Суть задачи: нужно собрать все уникальные названия в этом файлике, там где одинаковые названия (выше пример), нужно взять только первое значение, и сохранить все строки в отдельном столбике.