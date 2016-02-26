Разработка сервера под linux (debian)

Требуется разработать сервер (будет крутиться на выделенном сервере со статическим IP), выполняющий следующие функции:

* прием данных от подключившихся к нему устройств (направление передачи - только девайс->сервер), число подключений не менее 100.

* предварительная математическая обработка принятых данных (алгоритмы известны, исходники в наличии) и сохранение их в базе данных.

* выдача подключившимся мобильным устройствам данных на основе информации из базы данных и сделанных вычислений, число подключенных мобильных устройств (iOS), не менее 10.

Протоколы обмена с девайсами имеются, алгоритмы матобработки, структура базы данных понятна.

Сервер не имеет пользовательского интерфейса, только панель для вывода отладочной информации.

ПРОЕКТ СРОЧНЫЙ!