Разработка приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки178 просмотров

Дизайн готов.

Область: образование. 

Необходимо: базы данных пользователей, вопросов, уровни, очки, рейтинги, игры на соответствия, тесты с множественными / одним правильным вариантом, установление последовательность, задания на заполнение пропусков и т.п. 

То, что в документе, не дизайн.

Интересует стоимость и сроки

9 лет назад
knovakova
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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