Разработка приложения

Нужно создать PostgreSQL Нужен человек хорошо знающий и имеющий опыт работы с данной базой. Нужны таблицы, временные таблицы, сохранение данных по времени, выборки, индексы... Интерфейс взаимодействия не нужен, наполнять не нужно (только несколько таблиц для образцов). По ...