Необходимо написать две хранимые процедуры для в My Sql.
Разработка приложения
Дизайн готов.
Область: образование.
Необходимо: базы данных пользователей, вопросов, уровни, очки, рейтинги, игры на соответствия, тесты с множественными / одним правильным вариантом, установление последовательность, задания на заполнение пропусков и т.п.
То, что в документе, не дизайн.
Интересует стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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