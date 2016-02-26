База данных и Поисковая система основанная на местонахождении

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Закрыт1 заявка193 просмотра

Привет! 

Есть дизайн проект прототип здесь сам за себя рассказывающий. Спрашивайте если есть вопросы. Нужны предложения по реализации движка и по цене.

https://dl.dropboxusercontent.com/spa/6s0xgmt42ecq1t4/Exports/Contacts%20Around%20Project/Contacts%20Around%20Project.html

Александр.

9 лет назад
tikhanski
Алекс 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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