База данных

Задание не лёгкое, как кажется на первый взгляд, большая часть ТЗ формируется и редактируется во время выполнения работы. Заказчик очень терпеливо рассматривает все вопросы, отвечает и ждёт выполнение заказа. Замечаний нет. Параллельной работы тоже много, но заказчик относится с пониманием и терпеливо ждёт, периодически видя результаты и продвижения