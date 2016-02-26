Вывод печатной формы заявки из AmoCRM (Амо СРМ)

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка276 просмотров

Необходимо осуществить выведение печатной формы заявки из AmoCRM, данные берутся созданной сделки: поля сделки, контакта, компании подставляются в заданную печатную форму с последующей возможностью распечатать или отправить по электронной почте. 

Если возможно, то указанное выше осуществить через Google Docs

Документация AmoCRM:

https://developers.amocrm.ru/rest_api/

Бюджет обсуждается

Вопросы и предложения .

AmoCRM
9 лет назад
JUDge007
Андрей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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