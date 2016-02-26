Репликация/масштабирование доступа SQLite

Требуется программист или готовое решение для создания связки по принципу один мастер + несколько ведомых БД с read доступом. Другими словами нужно масштабировать нагрузку на чтение БД клиентами.

Язык С++/С#.

(просьба оставлять действительные заявки, кто может сейчас сделать эту задачу)