Необходимо осуществить выведение печатной формы заявки из AmoCRM, данные берутся созданной сделки: поля сделки, контакта, компании подставляются в заданную печатную форму с последующей возможностью распечатать или отправить по электронной почте. Если возможно, то указанное ...
Репликация/масштабирование доступа SQLite
Требуется программист или готовое решение для создания связки по принципу один мастер + несколько ведомых БД с read доступом. Другими словами нужно масштабировать нагрузку на чтение БД клиентами.
Язык С++/С#.
(просьба оставлять действительные заявки, кто может сейчас сделать эту задачу)
Заявки фрилансеров
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