Требуется программист или готовое решение для создания связки по принципу один мастер + несколько ведомых БД с read доступом. Другими словами нужно масштабировать нагрузку на чтение БД клиентами. Язык С++/С#. (просьба оставлять ...
Вывод доп.информации на страницу из БД MySQL
Есть сайт фотохостинга с БД MySQL. Принцип работы думаю понятен. При добавлении фото вся его информация заносится в БД. При переходе на страницу просмотра изображения отображается вся его информация из БД.
Мне необходим вывод доп.информации на странице просмотра из 5 доп.полей БД. Для каждого фото она будет разной и будет вноситься в БД вручную.
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