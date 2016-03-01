Вывод доп.информации на страницу из БД MySQL

Есть сайт фотохостинга с БД MySQL. Принцип работы думаю понятен. При добавлении фото вся его информация заносится в БД. При переходе на страницу просмотра изображения отображается вся его информация из БД.

Мне необходим вывод доп.информации на странице просмотра из 5 доп.полей БД. Для каждого фото она будет разной и будет вноситься в БД вручную.