Вывод доп.информации на страницу из БД MySQL

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Закрыт6 заявок182 просмотра

Есть сайт фотохостинга с БД MySQL. Принцип работы думаю понятен. При добавлении фото вся его информация заносится в БД. При переходе на страницу просмотра изображения отображается вся его информация из БД. 

Мне необходим вывод доп.информации на странице просмотра из 5 доп.полей БД. Для каждого фото она будет разной и будет вноситься в БД вручную.

MySQL
9 лет назад
stasik-by
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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