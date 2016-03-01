Требуется программист или готовое решение для создания связки по принципу один мастер + несколько ведомых БД с read доступом. Другими словами нужно масштабировать нагрузку на чтение БД клиентами. Язык С++/С#. (просьба оставлять ...
Нужна бд категорий и характеристик
Как к примеру на авито, при добавлении предложения в зависимости от категории предлогается ввести характеристики предложения, память, екран, ОС, цвет и тп...
Нужна такая бд для моего сайта, можно с ебея или других аналогичных, а лучше воообще с тех что я предложу, в общем жду вариантов кто такое сможет достать, или может есть у кого?)
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