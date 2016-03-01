Нужна бд категорий и характеристик

Как к примеру на авито, при добавлении предложения в зависимости от категории предлогается ввести характеристики предложения, память, екран, ОС, цвет и тп...

Нужна такая бд для моего сайта, можно с ебея или других аналогичных, а лучше воообще с тех что я предложу, в общем жду вариантов кто такое сможет достать, или может есть у кого?)