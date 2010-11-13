Профессионал программист БД Delphi

Здравствуйте,

Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle) на полную или 50% занятость (3-6дней в неделю).

Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД.

Сейчас есть проект который разрабатывался мной 2,5года и почти завершён, нужно доделать некоторую мелочь в течение 2-3х месяцев и запустить проект в работу. Проект мощный, рассчитан на всю Россию, поэтому предполагается полная занятость (по крайней мере на ближайшие пол года), затем, когда этот проект будет окончательно доработан, можно заняться другими проектами, а этот только поддерживать. ЗП на текущем проекте зависит от Ваших примеров работ и Вашей скорости и качества работы в первый месяц. ЗП на новых проектах будет до 100'000руб/мес!

Кратко – нужен ответственный(!) самодостаточный(!) профессиональный(!) программист Delphi с серьёзным опытом разработки БД на FB+IB/MSSQL/Oracle и современных интерфейсов для очень долговременного и максимально плодотворного сотрудничества!

Требования:

+ МОСКВА или самое ближайшее подмосковье

+ Русский, прописка на нынешнем месте жительства от 5лет

+ Опыт разработки сложных БД на Delphi в роли главного программиста в проектах от полу-года и длительнее

+ Возраст от 25лет

+ Ответственность, Точность, Кропотливость, Внимательность !

+ Умение тестировать свою работу и отвечать за свою работу !

Без рабочих примеров работ кандидаты не рассматриваются. Ни скриншоты, ни описания, ни куски кода – этого недостаточно. Вы должны продемонстрировать свою самую сложную и мощную рабочую программу-БД (можно демо-версию, можно через RDP). Если Ваша программа сделана на чём-то вроде Access, или без SQL-СУБД – этого недостаточно; если Ваша программа сделана менее чем за 3 три месяца – этого недостаточно; если Вы работали только в команде под контролем – Вы вряд-ли осилите сложную самостоятельную разработку; если Вы не видите разницы между интерфейсом win95 и win7 – можете также не писать. Слабые работы сразу отбраковываются – не тратьте моё и своё время!

Подробнее после Вашего резюме на почту ник@mail.ru

В письме пишите: а) резюме и контакты включая телефон, б) примеры работ.