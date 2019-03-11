Программист Python – ссылка на Github с примерами работ обязательна

$100
Базы данныхЗакрыт1 заявка285 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЧТО ДЕЛАЕТ Script?

Script будет искать несколько сайтов, чтобы найти новые дома для продажи в нескольких городах.

Он также будет искать

· Zestimate – оценка по цене

· Уровень преступности - от crimemap https://www.crimemapping.com/map/agency/197 

· Последний проданный - https://bsaonline.com или zillow

Отчет с новыми списками будет отправляться по электронной почте администратору ежедневно, каждые 24 часа.

 

Сайты:

· Hubzu.com

· Auction.com

· Hudhomestore.com

· Homepath.com

· Zillow.com (только долговые объекты)

Города:

· Гранд-Рапидс, Мичиган

· Лэнсинг, Мичиган

· Ада, Мичиган

· Ист-Лансинг, Мичиган

· Okemos, Мичиган

· Аллендейл, Мичиган

 

Фильтры:

· Цена

· Нет номеров

· Ванная комната

· Район

· и т.д.

 

 

Бюджет: $100.00

· Вы должны использовать TOR или Scrape очень медленно, как настоящие люди. Прокси не должны использоваться

· Script должен запускать Linux web server 24/7

· Если сценарий аварийно завершает работу или останавливается по какой-либо причине, он должен возобновиться там, где он остановился

· Logs должны быть сохранены

· Если цена на какое-либо свойство изменяется, то оно должно быть повторно включено в скрипт

ФОРМАТ ОТЧЕТА

Сохраните результаты в CSV или файле базы данных и прикрепите к электронной почте

Поля Отчета:

Название города, адрес, источник, запрашиваемая цена, цена за последнюю продажу, дата продажи, ZESTIMATE, налоги в месяц, уровень преступности, ссылка

Lansing, 1425 Fuller, Hubzu, $ 65000, $25000, октябрь 2012, $32444,  $230, 12, http://URL1

Allendale, 961 E Fulton,Auction.com, $ 23000, $ 2000, сентябрь 2014, $ 32212,$310,11,http://URL2

 

 

Python
5 лет назад
ilia_c
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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