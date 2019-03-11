Файл прикрепляю. Нужно доделать: Учет того что поставили, заключение договоров (шаблон адрес юридич. На какой то срок, потом сохранение в архив, гиперссылка на текстовый документ) затем чтобы приходило на почту ребятам, которые хотят сотрудничать с магазином договор ...
Программист Python – ссылка на Github с примерами работ обязательна
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЧТО ДЕЛАЕТ Script?
Script будет искать несколько сайтов, чтобы найти новые дома для продажи в нескольких городах.
Он также будет искать
· Zestimate – оценка по цене
· Уровень преступности - от crimemap https://www.crimemapping.com/map/agency/197
· Последний проданный - https://bsaonline.com или zillow
Отчет с новыми списками будет отправляться по электронной почте администратору ежедневно, каждые 24 часа.
Сайты:
· Zillow.com (только долговые объекты)
Города:
· Гранд-Рапидс, Мичиган
· Лэнсинг, Мичиган
· Ада, Мичиган
· Ист-Лансинг, Мичиган
· Okemos, Мичиган
· Аллендейл, Мичиган
Фильтры:
· Цена
· Нет номеров
· Ванная комната
· Район
· и т.д.
Бюджет: $100.00
· Вы должны использовать TOR или Scrape очень медленно, как настоящие люди. Прокси не должны использоваться
· Script должен запускать Linux web server 24/7
· Если сценарий аварийно завершает работу или останавливается по какой-либо причине, он должен возобновиться там, где он остановился
· Logs должны быть сохранены
· Если цена на какое-либо свойство изменяется, то оно должно быть повторно включено в скрипт
ФОРМАТ ОТЧЕТА
Сохраните результаты в CSV или файле базы данных и прикрепите к электронной почте
Поля Отчета:
Название города, адрес, источник, запрашиваемая цена, цена за последнюю продажу, дата продажи, ZESTIMATE, налоги в месяц, уровень преступности, ссылка
Lansing, 1425 Fuller, Hubzu, $ 65000, $25000, октябрь 2012, $32444, $230, 12, http://URL1
Allendale, 961 E Fulton,Auction.com, $ 23000, $ 2000, сентябрь 2014, $ 32212,$310,11,http://URL2
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