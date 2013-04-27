Реализация клиент-серверного взаимодействия с СУБД

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки249 просмотров

Добрый день. Необходимо реализовать клиент-серверное взаимодействие с СУБД, то есть разработать две программы - программа клиент и программа сервер бд.

Задачи программы клиента:

-открытие соединения с сервером(программой сервером бд)

- отправка запросов программе серверу бд

- вывод результатов запроса в массив

- закрытие соединения

Задачи программы сервера бд:

-управление таблицами бд

- обработка запросов от клиента(программы клиента)

Под управлением таблиц понимается только управление данными таблиц(создавать новые таблицы, удалять таблицы нельзя). Количество таблиц фиксировано. Сами же таблицы состоят из двух файлов: файл структуры таблицы, файл данных таблицы(текстовой файл например).

Запросы стандартные SELECT, INSERT, DELETE. Для простоты одновременные запросы к нескольким таблицам запрещены.

Разработать только на Си. Компиляция через GCC. Основное пожелание - простота. Более подробно готов обсудить лично.

12 лет назад
dshaluev
Денис 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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