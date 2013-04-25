Запрос Vin из Etka

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки216 просмотров

Необходимо смоделировать запрос Вин номера Etka

12 лет назад
dmtv
59 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Изъявив желание перестал отвечать на сообщения

Заявки фрилансеров

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать надстройку к БД в Access

    $50

    Привет всем. Вот такая задачка: Создать БД, в которой будет заполняться 4 поля в таблице. Обочка должна быть в отдельной создана в vba наверное. Запросы на вывод полей в бд, и заполнение ...

    VBA
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой запрос sql

    Запрос к базе данных магазина, позволяющий отследить все товары, которые присутствуют на складе в количестве не менее 1 шт. SELECT `orders`.`paymentDate`, `goods`.`title`,`warehouse`.`warehouse_id`, `warehouse`.`good_id`, `warehouse`.`count` FROM `warehouse` join `goods` join `order_composition` ...

    SQL
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Учетная запись для кредитного кооператива

    $1000

    Разработку программного обеспечения учетной записи КПК «Доступный Капитал» Цели и задачи 1 Регистрация пайщика: 1) Заемщики (принятие заявки на получение займа) авто заполнение нормативных документов ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа для курсовой на дельфи 7 нужна

    Нужна программа, на Делфи 7. Будет включать в себя несколько теоретических разделов и раздел с тестом. Небольшой пример (не самый удачный), как и что должно функционировать приложен в архиве, файл: SNMP.exe ...

    Delphi
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Распарсить 70 книг Exсel

    $30

    Есть 70-73 книги эксель, с 10-2016 листами в каждой. ПОля везде одинаковые - значения разные) Нужно свести все эти док-та в 1. Работа не сложная, но срочная! С меня ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт для работы с базой данных

    Всем привет. Необходима помощь в создании сайта для работы с базой данных. 1. На главной странице будет только форма логина; 2. Внутри сайта - работа с несложной базой данных из одной таблицы; ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение на Oracle Developer 6i

    Доброго времени суток. Необходима помощь в разработке программы на Oracle Developer 6i. Структура базы данных и вся необходимая информация есть в архиве. Схема базы данных разработана мной ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад