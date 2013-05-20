Программа для курсовой на дельфи 7 нужна

Нужна программа, на Делфи 7. Будет включать в себя несколько теоретических разделов и раздел с тестом. Небольшой пример (не самый удачный), как и что должно функционировать приложен в архиве, файл: SNMP.exe

Вся информация по наполнению программы вложена (название разделов в меню, фон для разделов, картинки кнопок, весь контент для наполнения). Текста нет пока только для главной страницы.

По завершению работы все пункты меню в программе должны быть названы так, как в ТЗ, кнопки располагаться на предназначенном для них месте, все разделы должны быть заполнены предоставленным контентом и быть хорошо читаемыми.

Код не должен быть закрыт (должна быть возможность для программиста другого редактирования разделов в меню, кнопок, фона, картинок).