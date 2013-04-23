Создать надстройку к БД в Access

Привет всем. Вот такая задачка:

Создать БД, в которой будет заполняться 4 поля в таблице. Обочка должна быть в отдельной создана в vba наверное. Запросы на вывод полей в бд, и заполнение бд (access) чтобы было сделано через эту оболочку. Впринципе все.

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