Простой запрос sql

Запрос к базе данных магазина, позволяющий отследить все товары, которые присутствуют на складе в количестве не менее 1 шт.

SELECT `orders`.`paymentDate`, `goods`.`title`,`warehouse`.`warehouse_id`, `warehouse`.`good_id`, `warehouse`.`count` FROM `warehouse` join `goods` join `order_composition` join `orders` WHERE `warehouse`.`warehouse_id` = 1 AND `warehouse`.`count` > 0 AND `goods`.`good_id` = `warehouse`.`good_id` AND `order_composition`.`good_id` = `goods`.`good_id` AND `orders`.`order_id` = `order_composition`.`order_id`AND `orders`.`deliveryStatus` LIKE 'delivered' AND `orders`.`warehouse_id` = 1 GROUP BY `warehouse`.`good_id`

Сейчас выводится дата `orders`.`paymentDate` первого заказа, который был сделан в магазине. Нужно, чтобы выводилась дата последнего заказа каждой позиции в магазине.

Нужно сделать так, чтоьы