Учетная запись для кредитного кооператива

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт6 заявок283 просмотра

Разработку программного обеспечения учетной записи

КПК «Доступный Капитал»

Цели и задачи

1 Регистрация пайщика:

1) Заемщики (принятие заявки на получение займа)

авто заполнение нормативных документов (заявление о вступление, договор займа/вклада расписки в получение денежных средств ПКО и РКО)

у нас предусмотрены два типа договора, «разовые» когда человек берет сумму и единоразово отдает всю сумму с начисленными процентами и «договора с графиком платежей» когда при оформлении устанавливается график платежей.

2) Вкладчики принятие заявки на получение вклада, указывается сумма и срок, и заполняются паспортные данные.

2 Осуществление операций

1) С заёмщиками (досрочное гашение займа, гашение займа, выплата %, санкций и продление срока займа, установление графика платежей).

2) С вкладчиками

3) Осуществление операций с должниками (формирование требование о возврате долга, формирование решение по досудебному разбирательству, искового заявление)

4 Учет денежных средств (приход/расход) формирование отчетов.

Вся нормативно правовая база будет предоставлена, необходимо будет установить функцию авто заполнения и формирования для печати.

В размещенном ТЗ возможны доработки и небольшие дополнения (добавления поля, кнопки и т. д.)

12 лет назад
kpkdk
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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