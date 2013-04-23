Требуется развитие и поддержка информационной системы. Нужна оперативная работа, с постоянной демонстрацией результата. Искомые знания и опыт (компоненты используемой программной платформы): ASP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server ...
Учетная запись для кредитного кооператива
Разработку программного обеспечения учетной записи
КПК «Доступный Капитал»
Цели и задачи
1 Регистрация пайщика:
1) Заемщики (принятие заявки на получение займа)
авто заполнение нормативных документов (заявление о вступление, договор займа/вклада расписки в получение денежных средств ПКО и РКО)
у нас предусмотрены два типа договора, «разовые» когда человек берет сумму и единоразово отдает всю сумму с начисленными процентами и «договора с графиком платежей» когда при оформлении устанавливается график платежей.
2) Вкладчики принятие заявки на получение вклада, указывается сумма и срок, и заполняются паспортные данные.
2 Осуществление операций
1) С заёмщиками (досрочное гашение займа, гашение займа, выплата %, санкций и продление срока займа, установление графика платежей).
2) С вкладчиками
3) Осуществление операций с должниками (формирование требование о возврате долга, формирование решение по досудебному разбирательству, искового заявление)
4 Учет денежных средств (приход/расход) формирование отчетов.
Вся нормативно правовая база будет предоставлена, необходимо будет установить функцию авто заполнения и формирования для печати.
В размещенном ТЗ возможны доработки и небольшие дополнения (добавления поля, кнопки и т. д.)
Заявки фрилансеров
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