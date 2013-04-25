Необходимо смоделировать запрос Вин номера Etka
Совместить БД товаров с движком opencart
Здравствуйте.
ТЗ:
нужно к opencart прикрутит стороннюю базу данных товаров.
БД sql на удаленном сервере.
opencart установлен так же нужно чтобы функционал не пострадал.
цена,срок?
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