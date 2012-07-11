Создание базы данных

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Закрыт4 заявки299 просмотров

Доброго дня!

Не знаю как правильно называется подобная база данных, перекрестная она или нет, постараюсь на пальцах и скриншоте донести что надо сделать.

Главная страница

9 полей.

1 главная - состоих из трех рубрик

6 следующих полей это критерии поиска по цветы,материалу и тп

7 поиск по наличию на складе

8 поиск по артиклу если диллер вкурсе номера

Как водится это все видно на скрине номер 1

В выводе списка в конце каждого товара стоить колонка колличество (заказать) пишете любую сумму и на двух предыдущих показывается сколько это в метрах квадратных и срок изготовления - алгоритм подберем сами.

История заказов

4 поля

1 Номер заказа

2 Дата заказа

3 Сколько было заказано метров

4. Статус

Заказы должны быть кликабельны - при нажатии на каждый из них открывается страница с подробным описание - цвет материал и тп

Корзина

Ну на 3 скрине понятно какие там поля должны быть. Соотвественно отпралвяется на почту.

Никакого крутого дизайна, ничего такого..

Вот такое вот ТЗ

Интересует цена. Срок до 1 августа.

С плохими отзывами и людей без портфолио просьба не беспокоиться

13 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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