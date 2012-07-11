Здравствуйте. Необходимо создать программу учета заказов по написанию работ. С базой будет работать менеджер, соответственно нужно чтобы заказ невозможно было удалить. Необходима: автоматическая нумерация, база заказчиков, данный исполнителей, полное описание заказа с выводом на печать. ...
Написание программы по базам данных
Тема следующая: Реализация таблицы блокировок.
Данную программу можно сделать на любом языке программирования
Заявки фрилансеров
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