Требуется интерфейс для ОСПМ

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт5 заявок215 просмотров

Оплата услуг.

требования в файле

15 лет назад
gdetotdom
Георгий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Администрир, программир. MySQL под FreeBSD, XML

    $1000

    Временная работа на 1-3месяца. Крайне желателен исполнитель в Одессе. Нужно проинсталировать и настроить MySQL под FreeBSD. Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро. Первоначальная структура таблиц элементарная, ...

    MySQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • База данных с автоматическим авторингом и записью

    Необходимо написать базу данных, в которую будет вносится информация по заказам. К каждому заказу бу дет присвоен свой номер, статус и папка на сервере. В папке на сервере будет помещаться файл в mpeg2 формате. База ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать и наполнить простую БД в Excel

    $50

    Есть примитивный прайс с продукцией для собак и кошек с кратким описанием позиций. Всего около 2000 позиций. Необходимо каждую позицию расширить. Добавить полное название, описание, картинку, вес и т.д. по шаблону. Для примера: в ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заполнить sql запрос по шаблону

    Есть сайт meb4you.ru Там категории мебели: диваны, диваны-еврокнижки и т.д. Нужно по всем категориям составить запрос sql, все просто. Категория диваны сделана Вот пример запроса: INSERT INTO `catalogue` VALUES(810, ...

    SQL
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработка Excel таблицы

    Добрый день! Есть огромный прайс (табличка) который нужно изменить - информацию, записанную в одном столбце, разбить на несколько столбцов(как показано в примере). Нужна программка которая сейчас всё это сделает и будет делать в будущем. ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перенос базы MsSQL >> MySQL

    Уважаемые коллеги, Необходимо сконвертировать базу MsSQL в базу MySQL В заявке прошу указать ваш опыт работы с данными базами, ориентировочную стоимость и срок работы.

    MySQL
    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обновление типовых конфигураций г. Москва

    Нужен начинающий 1С программист для выезда к клиентам в пределах МКАД и консультирования по вопросу обновления типовых конфигураций на платформе 7.7 и 8. В некоторых случаях нужно будет выезжать к клиенту, но чаще выполнять все ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо написать программу

    Необходимо сделать утилиту, регистрирующую и обрабатывающую новых пользователей. В приложенном файле дополнительная информация по первой части проекта. _____________________________________________________________________________________________ Уточнения: Операционная система - Windows, дополнительно можно другие. Для общего ...

    Базы данных13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • MS SQL Server 2008 Synchronization Services

    Доброго дня! Требуется человек знающий и имеющий опыт использования MS Synchronization Services, требуется с помощью этого фреймворка синхронизировать данные между MS SQL Server 2008 Express Edition и локальной базой MS SQL ...

    SQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание базы на Аксесе

    1. Собрать информацию (10-15 атрибутов), разработать универсальное отнашение, сформулировать ограничение и построить инфологическую модель данных для заданой предметной области. Описать ее на ЯИМ и с помощью ER-диаграммы. 2. спроектировать базовые ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад