Заполнить sql запрос по шаблону

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Закрыт5 заявок206 просмотров

Есть сайт meb4you.ru

Там категории мебели:

диваны, диваны-еврокнижки и т.д.

Нужно по всем категориям составить запрос sql, все просто.

Категория диваны сделана

Вот пример запроса:

INSERT INTO `catalogue` VALUES(810, 1, 'Аква', 'Диван', '-', 28900, 'small/2992.jpg', '2992.jpg');

INSERT INTO `catalogue` VALUES(811, 1, 'Аккорд', 'Диван-кровать', '-', 14000, 'small/3825.jpg', '3825.jpg');

INSERT INTO `catalogue` VALUES(812, 1, 'Аккордеон', 'Диван', '-', 9500, 'small/3454.jpg', '3454.jpg');

Поясняю:

Сначала идет номер строики (810 например, далее с каждой строкой он увеличивается)

дальше номер категории (категория диваны была "1"), дальшее соостветсвенно будет 2, 3 и т.д.

дальше название позиции, берем с сайта http://www.meb4you.ru из категорий

дальше описание

'-' оставляем

28900 - это цена, берем также с сайта

далее small/имя_маленькой картинки с сайта.jpg дальше просто дублируем название(пример 'small/2992.jpg', '2992.jpg')

Необходимо сделать такие запросы по каждой категории, там где цена не указана ставим 0, пустым оставлять нельзя.

Всего нужно сделать 20 категорий (материалы делать не нужно), т.е. на выходе будет 20 txt файлов.

Первая категория сделана, последний номер строки был 905

INSERT INTO `catalogue` VALUES(905, 1, 'Япет', 'Диван', '-', 29700, 'small/2986.jpg', '2986.jpg');

Т.е. начинаем с заполнять с 906

Вот щаблон:

INSERT INTO `catalogue` VALUES(906, 1, '', '', '-', , 'small/', '');

INSERT INTO `catalogue` VALUES(907, 1, '', '', '-', , 'small/', '');

INSERT INTO `catalogue` VALUES(908, 1, '', '', '-', , 'small/', '');

INSERT INTO `catalogue` VALUES(909, 1, '', '', '-', , 'small/', '');

INSERT INTO `catalogue` VALUES(910, 1, '', '', '-', , 'small/', '');

и т.д.

Номер строки будет увеличиваться на 1 в независимости от категории.

-------------

Оплата яндекс или webmoney

Оплату смогу перевести 10 марта 2010, так что сначала работа, потом деньги

Сдача готовых шаблонов 7 к 14-00 по МСК.

Сумму предложите сами, много не ломите, работа плевая.

SQL
15 лет назад
svot33
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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