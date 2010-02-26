Временная работа на 1-3месяца. Крайне желателен исполнитель в Одессе. Нужно проинсталировать и настроить MySQL под FreeBSD. Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро. Первоначальная структура таблиц элементарная, ...
Создать и наполнить простую БД в Excel
Есть примитивный прайс с продукцией для собак и кошек с кратким описанием позиций. Всего около 2000 позиций. Необходимо каждую позицию расширить. Добавить полное название, описание, картинку, вес и т.д. по шаблону.
Для примера: в прайсе позиция имеет вид "G NK BELKANDO д/с конс печ0.4 1* 1 16.17" - это консерва для кошек. Нужно найти в интернете, к примеру сайт, BELKANDO там найти полную информацию о позиции и расписать её по шаблону (вышлю в комплекте с прайсом).
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