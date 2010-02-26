Создать и наполнить простую БД в Excel

Есть примитивный прайс с продукцией для собак и кошек с кратким описанием позиций. Всего около 2000 позиций. Необходимо каждую позицию расширить. Добавить полное название, описание, картинку, вес и т.д. по шаблону.

Для примера: в прайсе позиция имеет вид "G NK BELKANDO д/с конс печ0.4 1* 1 16.17" - это консерва для кошек. Нужно найти в интернете, к примеру сайт, BELKANDO там найти полную информацию о позиции и расписать её по шаблону (вышлю в комплекте с прайсом).