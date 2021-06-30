Альбом технических решений для крупноформатных фасадных конструкций

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Требуется выполнить альбом технических решений (АТР) для монтажа навесного вентилируемого фасада крупноформатными элементами с использованием Кронштейна КТКЗ. За основу принять выполненные ранее проекты и общие проектные решения (ссылка на файл в облаке https://cloud.mail.ru/public/29eK/pY5ncNUrz)

Список чертежей, необходимых в АТР

0. Несколько видоизменить существующую вводную часть (верхний блок чертежей в приложенном примере АТР по ссылке https://cloud.mail.ru/public/evbT/wVubsmtQJ): схемы с

утеплителем, устройством противопожарных коробов с учетом использования в

решениях с КТКЗ

1. Визуализация общего вида высотой на этаж. Должна показывать крупноформатную панель (условную панель из сфб с закладным

металлокаркасом), смонтированную на фасаде на кронштейны КТКЗ. Для лучшего

понимания конструкции можно добавить вырезы/разные виды/прозрачность панели.

2. Визуализация сборки узла кронштейна и икли (виды прямо, сверху, сбоку и визуализация в изометрии, можно вид с разнесенными

частями).

- Сборка прямого двойного кронштейна с иклей посередине шпильки

- сборка прямого одинарного кронштейна с иклей посередине шпильки

- сборка прямого двойного кронштейна с двумя иклями по краям шпильки

- сборка прямого одинарного кронштейна с двумя иклями по краям шпильки

-сборка углового кронштейна с двумя иклями по краям шпильки

- сборка прямого кронштейна с двумя угловыми иклями с описанием того, что форма и размер иклей могут меняться из конструктивных

соображений

3. Добавить описание алгоритма монтажа (можно добавить его на листы с визуализациями). Добавить таблицы регулировки (какой вылет

кронштейна удается достичь с разными типоразмерами кронштейна)

4. Добавить производственные чертежи (сборочные и поэлементные) кронштейнов КТКЗ и иклей

5. Узел горизонтального разреза в рядовой ситуации (икля посередине)

6. Горизонтальный узел пилястры (две икли на шпильку по краям)

7. Вертикальный узел стыка панелей на кронштейне

8. Горизонтальный узел внешнего угла – стыковка угловой пилястры на прямых кронштейнах

9. Горизонтальный узел внешнего угла с использованием углового кронштейна

10. Вертикальный узел верхнего примыкания к окну

11. Вертикальный узел нижнего примыкания к окну

12. Горизонтальный узел бокового примыкания к окну

13. Вертикальный узел примыкания к отмостке

14. Вертикальный узел примыкания к парапету

Общие указания:

1. Для более простого использования узлов в дальнейших проектах создать динамические блоки. Динамический блок кронштейна

КТКЗ (можно разделить на два блока – вид сбоку и вид сверху) должен иметь в

одном блоке видимости двойного и одинарного кронштейнов, разного расположения

иклей. В блоке должна быть возможность изменения вылета (выдвигание-задвигание

блока), передвижение икли вверх-вниз на вертикальном виде и влево-вправо на

горизонтальном. Саму иклю тоже сделать блоком. Необходим динамический блок трубы каркаса с изменением длины и размеров

сечения. Для несущего основания, утеплителя, крепежа можно использовать

существующие динамические блоки

2. Обновить сборки кронштейнов и иклей в Solidworks в соответствии с новыми чертежами. Элементы сборок в Solidworks отстраивать в листовом металле (устаревшая сборка в облаке по ссылке https://cloud.mail.ru/public/WzUv/6DaWBp7dr).

3. Оформить по аналогии с существующими АТР (приложен пример ранее по ссылке)

SolidWorks
4 года назад
guest_16254779226061
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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