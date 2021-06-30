Необходимо перевести отсканированный чертеж в формате tif в AutoCAD. Работа включает в себя точное перечерчивание и создание векторного формата для дальнейшего использования. Ожидается высокая степень точности и соблюдение всех пропорций оригинала.
Альбом технических решений для крупноформатных фасадных конструкций
Требуется выполнить альбом технических решений (АТР) для монтажа навесного вентилируемого фасада крупноформатными элементами с использованием Кронштейна КТКЗ. За основу принять выполненные ранее проекты и общие проектные решения (ссылка на файл в облаке https://cloud.mail.ru/public/29eK/pY5ncNUrz)
Список чертежей, необходимых в АТР
0. Несколько видоизменить существующую вводную часть (верхний блок чертежей в приложенном примере АТР по ссылке https://cloud.mail.ru/public/evbT/wVubsmtQJ): схемы с
утеплителем, устройством противопожарных коробов с учетом использования в
решениях с КТКЗ
1. Визуализация общего вида высотой на этаж. Должна показывать крупноформатную панель (условную панель из сфб с закладным
металлокаркасом), смонтированную на фасаде на кронштейны КТКЗ. Для лучшего
понимания конструкции можно добавить вырезы/разные виды/прозрачность панели.
2. Визуализация сборки узла кронштейна и икли (виды прямо, сверху, сбоку и визуализация в изометрии, можно вид с разнесенными
частями).
- Сборка прямого двойного кронштейна с иклей посередине шпильки
- сборка прямого одинарного кронштейна с иклей посередине шпильки
- сборка прямого двойного кронштейна с двумя иклями по краям шпильки
- сборка прямого одинарного кронштейна с двумя иклями по краям шпильки
-сборка углового кронштейна с двумя иклями по краям шпильки
- сборка прямого кронштейна с двумя угловыми иклями с описанием того, что форма и размер иклей могут меняться из конструктивных
соображений
3. Добавить описание алгоритма монтажа (можно добавить его на листы с визуализациями). Добавить таблицы регулировки (какой вылет
кронштейна удается достичь с разными типоразмерами кронштейна)
4. Добавить производственные чертежи (сборочные и поэлементные) кронштейнов КТКЗ и иклей
5. Узел горизонтального разреза в рядовой ситуации (икля посередине)
6. Горизонтальный узел пилястры (две икли на шпильку по краям)
7. Вертикальный узел стыка панелей на кронштейне
8. Горизонтальный узел внешнего угла – стыковка угловой пилястры на прямых кронштейнах
9. Горизонтальный узел внешнего угла с использованием углового кронштейна
10. Вертикальный узел верхнего примыкания к окну
11. Вертикальный узел нижнего примыкания к окну
12. Горизонтальный узел бокового примыкания к окну
13. Вертикальный узел примыкания к отмостке
14. Вертикальный узел примыкания к парапету
Общие указания:
1. Для более простого использования узлов в дальнейших проектах создать динамические блоки. Динамический блок кронштейна
КТКЗ (можно разделить на два блока – вид сбоку и вид сверху) должен иметь в
одном блоке видимости двойного и одинарного кронштейнов, разного расположения
иклей. В блоке должна быть возможность изменения вылета (выдвигание-задвигание
блока), передвижение икли вверх-вниз на вертикальном виде и влево-вправо на
горизонтальном. Саму иклю тоже сделать блоком. Необходим динамический блок трубы каркаса с изменением длины и размеров
сечения. Для несущего основания, утеплителя, крепежа можно использовать
существующие динамические блоки
2. Обновить сборки кронштейнов и иклей в Solidworks в соответствии с новыми чертежами. Элементы сборок в Solidworks отстраивать в листовом металле (устаревшая сборка в облаке по ссылке https://cloud.mail.ru/public/WzUv/6DaWBp7dr).
3. Оформить по аналогии с существующими АТР (приложен пример ранее по ссылке)
Заявки фрилансеров
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