Блок-схемы по коду на Visual Basic

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки387 просмотров

Требуется написать блок-схемы в Word на Visual Basic

11 лет назад
Kruger1777
29 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разблокировка чертежей в автокад

    $50

    Чертежи выполнены в Автокад 2012 в виде блоков, или прокси объектов, непонятно. Невозможно полноценно редактировать. наверно чертежи не редактируются из-за отсутствия библиотек, из которых они сделаны... надо их найти и скачать. или по другой ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой чертеж помещения в масштабе

    $5

    Здравствуйте! Необходимо в масштабе отрисовать чертеж согласно приложенного эскиза. В дальнейшем чертеж будем дорабатывать, поэтому интересует человек, к которому можно будет еще не раз обращаться за скромные деньги. ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Чертежи по электронике

    Графическая часть 1. схема электрическая принципиальная (А3), 2. сборочный чертеж платы (А1), 3. деталь - плата (А1), 4. сборочный чертеж корпуса (А2), 5. крышка платы (А2) Схему ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать чертежи на основании 3D-моделей и скетчей

    $250

    Нужно перевести имеющееся инфо в чертеж, который будет понятен подрядчику. Характер работ - 3D-фрезеровка по металлу. Есть частично чертежи в формате STL и частично эскизы. Нужно будет составить 3 чертежа на 3 изделия. С допусками, ...

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • СПб, проектировщик scada, АСУТП

    Проект – автоматизация и диспетчеризация котельной в СПб. Нужен человек из СПб для совместной работы. От него, разработка визуальной среды для мониторинга текущих процессов. Сделать наглядную схему с отображением всего оборудования, автоматич. задвижек, датчиков, ...

    Delphi
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сметное дело

    Здравствуйте! Нужно составить смету на шлагбаум с электрическим доводчиком + пульт и все дела какие там еще. длинна приблизительно 6 м. в асфальт + благоустройство. Цена не имеет ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Главный инженер

    В компанию, занимающуюся разработкой чертежей КМД, требуется Главный инженер. Мужчина не моложе 33 лет. Обязателен опыт работы на руководящей должности не менее трех лет. ООО "Империя Инжиниринг" успешно занимается разработкой чертежей КМД. ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка ТЗ по прототипу

    В поисках опытного человека по разработке ТЗ на вебпортал. Далее уметь по этому-же ТЗ сделать прототипы всех страниц до мелочей. Требование к исполнителю: важен опыт в написании ТЗ. Проект не ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад