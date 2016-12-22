Чертеж петель и запорного устройства распашных дверей

По предоставленной схеме выполнить чертеж скрытых петель и запорного устройства распашных дверей зеркального лабиринта Ширина проема: 1000 мм Материал конструкций перегородок: ДСП 18 мм Зеркало 4 мм

Схема открывания дверей: https://drive.google.com/file/d/0B70AGjIGukQpMWJYTVhEcXZRaTg/view?usp=sharing

Описание системы открытия дверей: Тянем за веревку на входе и дверь открывается. Находим такую же веревку на выходе и открывается дверь выхода. Петель не должно быть видно (скрытые петли)

Фото объекта: https://drive.google.com/open?id=0B70AGjIGukQpaWdnNnlmZEZ0dk0

Фурнитура может быть любая, известных производителей под заказ в сети

Нахождение объекта: Беларусь

Стоимость договорная