Доработка схем

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен6 заявок292 просмотра

Требуется на предоставленные цветные изображения аккуратно дорисовать сделанные фломастером дополнения/корректировки.

Спасибо.

8 лет назад
inturist
Алексей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Работа сделана быстро и в срок. Спасибо.
Задача поставлена четко. Оплата в срок. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую Алексея, как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад