Доработка схем

Есть план 2-х этажной квартиры. Сейчас он выглядит слишком перегружено. Нужно оставить только стены и площадь. Убрав всю "мебель" (кроме туалета, ванны, плиты и вытяжки на кухне). Также нужно убрать размеры расстояния между стенами. ...