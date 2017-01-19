Изготовить 5 чертежей перфораци.

Изготовить 5 чертежей перфорации.

Предварительные рисунки перфорации во вложении.

2 листа длиной 2623мм и шириной 823мм нужно разделить так чтобы получилось 4 листа.

Первый лист 2450х823, второй - 173х823. Третий лист 2450х823, четвертый - 173х823

Пятый лист размеров 2453х823.

Вся перфорация должна быть сделана квадратиками 6х6мм.

Расстояние между квадратиками не может быть менее чем 5мм.

http://dropmefiles.com/97DXQ