Изготовить 5 чертежей перфораци.

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Завершен7 заявок260 просмотров

Изготовить 5 чертежей перфорации.

Предварительные рисунки перфорации во вложении.

2 листа длиной 2623мм и шириной 823мм нужно разделить так чтобы получилось 4 листа.

Первый лист 2450х823, второй - 173х823. Третий лист 2450х823, четвертый - 173х823

Пятый лист размеров 2453х823.

Вся перфорация должна быть сделана квадратиками 6х6мм.

Расстояние между квадратиками не может быть менее чем 5мм.

http://dropmefiles.com/97DXQ

8 лет назад
mrpeer_1
51 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

urbanmak
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$12
3 дня
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urbanmak
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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