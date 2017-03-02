Разработка графической схемы проезда для сайта

Добрый день! Во вложении ТЗ на разработку графической схемы проезда для сайта.

Аналогичную графическую схему нужно сделать для филиала в Питере.

Графическую схему офиса питера прилагаю http://joxi.ru/l2ZLBGOidONwrJ. Приметных объектов там нет т.к.

склад находтся в промзоне но рядом есть развязка с КАДом от нее и надо

плясать.

Аналогичную графическую схему нужно сделать для филиала в КРАСНОДАРЕ

Графическую схему офиса КРАСНОДАРА прилагаю. Приметных объектов там нет

т.к. склад находтся в промзоне но рядом есть Ж/Д Перезд от него

собственно и начнем рисовать

итого 3 схемы. Прошу указать стоимость и сроки разработки каждой