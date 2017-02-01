Проектирование деревянной лестницы

Сотрудничество с реальным производственником - процесс, не только приносящий удовольствие, но и обогащающий знанием нюансов тематики, и позволяющий стать участником создания изделий, которые будут служить людям долгие годы. А Николай, к тому же, очень приятный в общении собеседник. Естественно, что и оплата прошла без задержек. Безусловно с удовольствием рекомендую!