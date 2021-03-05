Начертить эскизы установки дверной ручки по имеющимся фотографиям

Чертежи и СхемыЗавершен4 заявки858 просмотров
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Нужны 4 нехитрых эскиза для описания установки дверной ручки. Это должно выглядеть примерно как в описаниях по сборки мебели ИКЕА: без лишней информации, в одну линию. Желательно в векторной графике (eps, ai, pdf)

3 года назад
rikon
58 летГермания
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Dr_SIM0N
Евгений 
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$12
7 дней
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