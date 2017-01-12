Ищу дизайнера с большим опытом создания схем в Visio. Схема уже начерчена мной, нужно просто сделать в Visio красиво (красивые наполнители, стрелки, шрифт, и.т.д.) Схема небольшая, оплата WebMoney 40 USD + положительный ...
Проект газового оборудования в частном доме
Дом 2 этажа по 48 мкв. Отопление смонтировано. Газ магистральный подведен. Газовая плита и 2-х контурный котел Пантера25 работают. Необходимы документы для акта приемки в эксплуатацию в газовом хоз. , т.к. был пожар. М.О.
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