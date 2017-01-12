Проект газового оборудования в частном доме

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Закрыт2 заявки188 просмотров

Дом 2 этажа по 48 мкв. Отопление смонтировано. Газ магистральный подведен. Газовая плита и 2-х контурный котел Пантера25 работают. Необходимы документы для  акта приемки в эксплуатацию в газовом хоз. , т.к. был пожар. М.О.

8 лет назад
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8 лет в сервисе
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8 лет назад

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